Danmark topper anti-korruptionsliste for femte år i træk

Selv om den er høj, kan man ikke konkludere, at der ikke er ret meget korruption i Danmark, påpeger Jesper Olsen.

- Der er korruption i Danmark. Vores indeks fortæller noget om, hvordan niveauet af korruption i Danmark opfattes, og hvad det er for en oplevelse, man i udlandet har af at samarbejde med danske myndigheder og embedsmænd, siger han.

Ingen lande har nogensinde fået en perfekt score i korruptionsindekset, og det vil formentlig heller aldrig ske, siger Jesper Olsen.

Han peger på, at Danmark kan forbedre sin score ved ganske enkelt at anerkende, at der foregår korruption i Danmark.

- Og ved at anerkende, at der også er nogle områder, hvor vi skal forebygge. Danmark er kendetegnet ved at være et af de lande, som ikke engang har en strategi for, hvordan man forebygger korruption.