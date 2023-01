Tid til lusetjek: Lus gør comeback efter coronaårene

Alice Olsen mener også, at der sandsynligvis har været tilbagegang i smitten af lus under corona, men at hun ikke har konkrete tal på det.

- Det giver sig selv, at jo færre hoveder der støder sammen, desto mindre bliver smitten, siger hun.

Derfor er det endnu engang vigtigt med store lusedag, da børnene ikke længere er beskyttede af isolation og afstandskrav.

- Det er især vigtigt, at forældrene koordinere og får flest mulige børn tjekket samtidigt, siger Alice Olsen.

Tue Askaa mener også, at store lusedag er et vigtigt initiativ, fordi skadedyrene er tilbage efter corona, og det er vigtigt at få tjekket, om man har lus, så det kan blive behandlet.

- Et effektivt middel mod lus er lusemiddel, der indeholder silikoneolie, fordi det blokerer lusenes åndedrætssystem og hindrer luseæggenes udvikling, siger Tue Askaa.