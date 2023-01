Telefonen afslørede også sms-beskeder fra den 21-åriges søster og mor. De var bekymrede, og blandt andet blev der skrevet ”mor har lige sagt at du har stukket en ned”.

Anklager Robert Rafn gik efter syv års fængsel til den 21-årige, mens mandens forsvarer gik efter en frifindelse eller subsidiært den mildest mulige dom. Retten takserede drabsforsøget til seks års fængsel.

Den 21-årige har under sagen nægtet sig skyldig i anklagen om drabsforsøg. Han var slet ikke i offerets lejlighed den dag, har han forklaret, og han har anket dommen. Dermed skal Østre Landsret vurdere sagen.

Et navneforbud, der blev nedlagt under sagen, er ifølge anklageren blevet udstrakt, og derfor er det ikke muligt at komme den 21-åriges identitet nærmere.