Nyfødt barn bortført - bedstefar løsladt efter grundlovsforhør

En 60-årig bedstefar er blevet løsladt efter et grundlovsforhør søndag eftermiddag. Han er dog fortsat sigtet for at have bortført et barn, få timer efter det var født på Slagelse Sygehus tidligt lørdag aften.

Det fortæller Bo Georg Petersen, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Barnets mor og bedstemor har ligeledes været anholdt i sagen. De er dog løsladt igen og blev ikke fremstillet i grundlovsforhør. Begge er dog sigtet i sagen for det samme som bedstefaren, fortæller vagtchefen.