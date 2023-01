Bedstemor og mor til bortført spædbarn er anholdt

En bedstemor, en bedstefar og moren til det barn, der lørdag forsvandt fra fødegangen på Slagelse Sygehus, fremstilles i grundlovsforhør søndag.

Det oplyser Jakob Jensen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De tre personer er alle i politiets varetægt og sigtet for at have fjernet eller bidraget til at fjerne barnet, som de ikke havde myndighed over, fortæller vagtchefen.