Tyrkisk ambassade kalder koranafbrænding hadforbrydelse

Den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan annoncerede torsdag over for svenske medier, at han ville brænde en koran af i København fredag.

Det gjorde han, efter at Tyrkiet har rejst voldsom kritik af, at Rasmus Paludan fik lov til at brænde en koran af ved den tyrkiske ambassade i Stockholm sidste uge.

Tyrkiet har blandt andet rejst tvivl om, hvorvidt landet kan bakke op om Sveriges ansøgning om Nato-medlemskab.

Efter at fredagens demonstrationer i København blev annonceret, blev den danske ambassadør i Tyrkiet kaldt til samtale om sagen.