Rasmus Paludan begyndte fredag lidt over middag at brænde en koran af foran en moské på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter.

Der var massivt politiopbud med omkring 50 betjente og flere hollændervogne på plads ved demonstrationen.

En drone var også i luften.

Tilskuere forsøgte at overdøve Rasmus Paludan ved at spille høj arabisk musik under hans tale, hvilket gjorde ham tydeligt irriteret.