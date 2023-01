Nyt artilleri kan formentlig ikke sendes videre til Ukraine

Sådan lyder vurderingen fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Brigadegeneral og vicechef hos FMI Christian Brejner Ishøj siger, at det jo ”grundlæggende er et spørgsmål, man skal stille israelerne”.

- Men det kan jeg ikke forestille mig.

- Sådan som tingene er nu, tænker jeg ikke, at det er en mulighed.

Jakob Ellemann-Jensen offentliggjorde under en rejse til Baltikum torsdag indkøbet af de nye Atmos-systemer, efter at et flertal i Folketinget var blevet enige om en hurtig anskaffelse af nye artillerisystemer efter donationen til Ukraine, der kæmper mod Rusland.