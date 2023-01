26-årig kvinde tiltalt for at fremme terrororganisation

En 26-årig kvinde er blevet tiltalt for at fremme virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP).

Kvinden, der er dansk statsborger, blev anholdt, da hun kom til Danmark fra Afghanistan i december 2021.

Hun er tiltalt for at være rejst til Afghanistan i juli 2017, hvor hun ifølge Anklagemyndigheden har fremmet ISKP’s virksomhed ved at sin tilstedeværelse.