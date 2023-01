Stor brand i Rødovre slukket: 21 køretøjer og 49 mand var i aktion

- Vores fokus var at sørge for, at ilden ikke spredte sig til de omkringliggende bygninger.

- Og selv om det er ærgerligt, at en bygning, der er ved at blive renoveret, er brændt næsten ned til grunden, så har det været en vellykket operation set med vores øjne, siger han.

Da bygningen var under renovering, var der ingen vinduer eller døre, derfor har der også været masser af luftgennemstrømning. Det har betydet, at ilden kunne få så godt fat, som den gjorde, fortæller vagtchefen.

Desuden stod en del byggemateriale opmagasineret inde i bygningen, og det har været medvirkende til, at branden blev endnu mere voldsom.