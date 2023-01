Kulturminister vil redde 400 år gammel flagtradition ved Kronborg Slot

Kronborg Slot er også kendt for at være hjem for sagnfiguren Holger Danske.

Cirka 200.000 danske og udenlandske gæster besøger hvert år slottet.

Slottets gamle kanoner, som engang forsvarede Danmark, skyder nu salut på kongelige mærkedage, og når kongeskibet Dannebrog passerer Øresund.

Der har ikke været en militær garnison på Kronborg Slot siden 1991, hvor den sidste blev nedlagt.