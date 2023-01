Kulturminister reddede Dannebrog ved Kronborg Slot på under en time

43 minutter.

Så lang tid gik der, fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) opdagede, at den daglige hejsning af Dannebrog ved Kronborg Slot var slut, til at han fik traditionen genindført.

- Som politiker arbejder man nogle gange med problemer, der tager lang tid at løse. Heldigvis er der også problemer, der tager kort tid at løse. Det her var en af de sidstnævnte, siger Jakob Engel-Schmidt.