400 år gammel flagtradition på Kronborg Slot slutter

Fra sin placering på Sjællands yderste spids, hvor Øresund er smallest, har slottet gjort det muligt at kontrollere indsejlingen til Østersøen.

Slottets historie kan spores tilbage til fæstningen Krogen, som Erik af Pommern opførte i 1420’erne.

Det var Frederik 2., der ombyggede det til et renæssanceslot fra 1574 til 1585.

En brand ødelagde store dele af Kronborg Slot i 1629, hvorefter Christian 4. genopførte det.

Kronborg Slot er også kendt for at være hjem for sagnfiguren Holger Danske.

Cirka 200.000 danske og udenlandske gæster besøger hvert år slottet.

Slottets gamle kanoner, som engang forsvarede Danmark, skyder nu salut på kongelige mærkedage, og når kongeskibet Dannebrog passerer Øresund.