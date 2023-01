23-årig kvinde er fundet død i lejlighed i Roskilde

Kvindens pårørende er blevet underrettet.

Tidligere på dagen lød det fra politiet, at det ville undersøge dødsfaldet med assistance fra både kriminalteknikere og en retsmediciner for at afgøre, om der var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Det arbejde pågår stadig, skriver politiet.

- Politiet undersøger fortsat sagen for at kunne afgøre, om der måtte være noget mistænkeligt ved hendes død, lyder det i twitteropslaget.