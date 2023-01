Kvinde stukket med kniv ved jobcenter i Aabenraa

Her oplyste politiet på det sociale medie Twitter, at det var til stede ved jobcenteret i Aabenraa for at undersøge ”et mistænkeligt forhold”.

På daværende tidspunkt ville politiet ikke sige mere om omstændighederne. Ifølge flere medier har politiet været massivt til stede i området, som også har været afspærret.

Siden er det kommet frem, at der var tale om et knivstikkeri.

Ifølge pressemeddelelsen fik politiet anmeldelsen klokken 11.14, og under en time efter blev gerningsmanden anholdt i en bil. Det foregik uden dramatik, skriver politiet.