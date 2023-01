16-årig tiltalt for tilslutning til højreradikal terror

En 16-årig dreng tiltales for at lade sig hverve til den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden kalder gruppen ”en terrorsammenslutning”.

Derudover er den 16-årige også tiltalt for at have forsøgt at hverve ”en anden ung mand til Feuerkrieg Division”. Det fremgår af pressemeddelelsen.