Kvinde og børn har kontaktet kommune efter to ugers efterlysning

Siden er kommunen dog kommet i kontakt med kvinden. Derfor er efterlysningen ikke længere aktuel:

- Den 23-årige kvinde og de to små børn, som vi efterlyste 12. januar, har selv taget kontakt til kommunen.

- Vi har slettet efterlysningen og beder medier og andre, der har delt efterlysningen, gøre det samme. Tak for hjælpen, skriver politiet.

En forklaring på, at kvinden og børnene blev efterlyst, var, at kommunen var bekymret for børnenes sikkerhed og trivsel. Derfor bad politiet offentligheden om hjælp til at finde dem.