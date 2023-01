Mor mistænkt for at dræbe sine børn: Politiet forventer at kunne fastslå dødsårsag i den kommende uge

Alt tyder ifølge politiets efterforskning forsat på, at det var den 49-årige kvinde, som i løbet af weekenden først slog sine to børn ihjel for herefter at tage sit eget liv.

»Som det ser ud nu, er der ingen andre mistænke i den her sag. Det er det, jeg kan sige om det,« siger Jim Hansen.

Politiet modtog søndag den 22. januar en anmeldelse om tre mistænkelige dødsfald i kvindens hus i Vejrumbro. Det var en bekendt til familien, der fandt de afdøde og alarmerede politiet omkring kl. 14.30.

Sagen har rystet det lille landsbysamfund i Vejrumbro, hvor der bor bare ca. 385 indbyggere. Politiet indkaldte som følge af sagen derfor højst usædvanligt til et borgermøde i det lokale forsamlingshus for bl.a. at afkræfte nogle af de rygter, der florerede.