Høje energipriser giver varmepumper større økonomisk fordel

Det betyder ifølge organisationens beregninger, at det kostede 28.726 kroner at varme et hus på 130 kvadratmeter op med naturgas.

Med en varmepumpe kostede det 13.136 kroner.

- Inden energikrisen var det en god idé at skifte fra et gasfyr til en varmepumpe. Den økonomiske fordel er kun blevet større, efterhånden som energipriserne er steget, siger Kristian Rune Poulsen.

Ifølge Kristian Rune Poulsen giver det især mening at overveje at investere i en varmepumpe, hvis man har et gasfyr og ikke kan blive koblet op på fjernvarmenettet.

Fjernvarme er den mest udbredte forsyningskilde til varme i Danmark. Det bruges i omkring to ud af tre boliger ifølge Danmarks Statistik.

I 2022 var der 176.240 bygninger, der blev opvarmet af en varmepumpe. Det var lige knap 32.500 mere end året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.