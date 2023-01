- Ja, det mener jeg. Vi skal have den ligestilling for mænd og kvinder i Forsvaret. Det er en udfordring for de kvinder, der aftjener deres værneret, at de ikke bliver målt på den samme skala, siger han i programmet ”Lippert” på TV 2 News.

Venstre har tidligere været åben for det, men forsvarsministeren melder nu klart ud.

Debatten er genantændt, efter at en række organisationer i Forsvaret har meldt ud, at værnepligten bør gælde kvinder.

Det mener både Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, Kvindelige Veteraner og Værnepligtsrådet.