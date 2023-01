Fynbo sigtet for at dumpe indbo fra dødsbo i naturen

En 32-årig mand er ifølge Fyns Politi blevet sigtet for at have henkastet store mængder indbo fra et dødsbo i naturen.

Indboet stammede fra et dødsbo, som den sigtede ifølge politiet havde tømt efter aftale med den afdødes pårørende.

- Vi ser desværre nogle gange borgere, der fejlagtigt tror, at de ustraffet kan smide affald, hvor de vil. Politiet ser på disse anmeldelser med stor alvor, siger politikommissær Michael Løkke i en pressemeddelelse.