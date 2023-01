Fuld kaptajn får bøde for grundstødning ud for Bornholm

Kaptajnen på et fragtskib, der stødte på grund ud for Sorthat-Muleby på Bornholm, er blevet idømt en bøde på 56.000 kroner for spiritussejlads.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Den 38-årige hollandske mand havde en promille på mindst 1,55, da han førte det 88 meter lange hollandske fragtskib ”Beaumaiden”.