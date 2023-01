Yderligere to er fængslet for skuddrab på rocker i julen

To mænd er blevet varetægtsfængslet i en sag om drabet på en rocker, der blev skuddræbt juledag.

Det skriver sn.dk.

De to er ifølge regionalmediet sigtet for drab ved at have skudt den 34-årige mand i hovedet med et jagtgevær.

Det skulle de ifølge sigtelsen have gjort i forening med en 22-årig mand, der allerede sidder fængslet i sagen.