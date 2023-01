Med EU-sanktionerne er europæiske banker bl.a. forpligtet til at standse alle pengestrømme til og fra organisationen. Sanktionerne skal ifølge EU sikre, at midlerne »ikke længere kan anvendes til at støtte det russiske regime«.

I Danmark administrerer Erhvervsstyrelsen EU-sanktionerne, men her har man ikke modtaget indberetninger om indefrosne midler hos Rossotrudnichestvo eller Ruslands Hus, oplyste styrelsen tidligere på måneden til Jyllands-Posten.

Forlagt oplysningerne om, at Rossotrudnichestvo via Ruslands Hus fortsætter sine aktiviteter trods EU-sanktioner besluttede Erhvervsstyrelsen at indlede en undersøgelse af Rossotrudnichestvo.

»På baggrund af JP’s henvendelse undersøger Erhvervsstyrelsen nu de nærmere forhold mellem de to organisationer. Vi ser blandt andet på, om ”Ruslands Hus/ Russisk Center for Videnskab og Kultur” kan siges at være ejet eller kontrolleret af ”Rossotrudnichestvo” og dermed være omfattet af EU’s sanktioner,.« skrev styrelsen i en mail.