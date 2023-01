88-årig idømt fængsel for overgreb på børnebørn i 1990'erne

Også en enkelt gang nogle måneder tidligere skulle lignende være sket, har pigen fortalt.

Pigens vidnesbyrd førte til, at den aldrende mand blev anholdt og sigtet i sagen. Senere stillede også to børnebørn til den 88-årige sig frem og fortalte, at han havde forgrebet sig på dem i fortiden.

Det skulle være sket løbende i 1990’erne, da de to børnebørn var under 12 år gamle. Her blev de af deres bedstefar udsat for, hvad der betegnes som voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

- Retten fandt de forurettedes forklaringer meget troværdige, og den 88-årige blev stort set dømt efter anklageskriftet, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.