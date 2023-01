Tiltale: Flugtfange voldtog og røvede kvinder på Amager

Med en kniv mod hendes hals skal han have bedt hende om at ”holde kæft” og aflevere sin telefon og nøgler.

Kvinden skal herefter være blevet trukket ud på gaden og tvunget til at følge med ham ad en anden gade.

Her vristede hun sig fri og løb fra manden.

Lidt over en time senere samme aften befandt manden sig angiveligt igen på Amager. Denne gang ved et boligbyggeri til studerende.

Her skal han ved indgangen til bygningen have truet to kvinder med kniv og tvunget dem ind i en elevator. Her skal han have tvunget dem til at udføre oralsex på ham.