To mænd anholdt for medvirken til rockerdrab i Mogenstrup

En 34-årig mand, som ifølge politiet er en del af rockermiljøet, blev fundet dræbt i Mogenstrup ved Næstved juledag sidste år.

- Anholdelserne er et resultat af vores målrettede efterforskning af drabet, og jeg er tilfreds med, at vi nu får mulighed for at stille yderligere to mistænkte for en dommer i denne alvorlige sag, siger politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

Han fortæller også, at efterforskningen i sagen fortsætter.

Tre personer er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Der er tale om to mænd og en kvinde.

Den ene mand er mistænkt for at stå bag selve drabet. Men han nægter sig skyldig i drab. Han hævder, at det haglgevær, han havde med til mødet med den 34-årige rocker, gik af ved et uheld.