Det Etiske Råd anbefaler at lempe loven om rugemødre

Det Etiske Råd har taget emnet op, fordi det begyndte at fylde i den offentlige debat, fortæller Leif Vestergaard Pedersen.

- Vi vil hjælpe nogle af de par, som ikke kan få børn, men som brændende ønsker sig det. Men det er også vigtigt at sige, at det vil ikke afhjælpe, at der er par, der gerne vil have børn, som ikke kan få det, siger han.

Rådet har ikke forholdt sig til størrelsen på en mulig økonomisk kompensation til en rugemor.

Leif Vestergaard Pedersen understreger, at hvis der skal være en kompensation, er det rådets anbefaling, at den er så lille, at den ikke kan virke som motivationsfaktor.

Det samme princip gør sig gældende ved ægdonation. Her blev det i 2016 muligt at betale 7000 kroner i kompensation til en ægdonor.