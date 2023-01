Tredje mand er anholdt for knivdrab på Amager

Drabet fandt sted søndag aften ved Dragør Fort på Amager. Her blev en 54-årig mand stukket med kniv flere gange i brystkassen, og det kostede ham livet.

Politiet meldte hurtigt ud, at det mente, at han ikke var et tilfældigt offer.

- Vores umiddelbare efterforskning viser, at den 54-årige ikke har været et tilfældigt udset offer, men vi efterforsker bredt, og det er også for tidligt at lægge os fast på et motiv, sagde politiinspektør Dannie Rise i en pressemeddelelse mandag.

Samtidig blev sløret løftet for, at politiet havde anholdt to mænd - en 28-årig og en 31-årig.

I grundlovsforhør senere samme dag kom det frem, at politiet mener, at den ældste af de to deltog i planlægningen af drabet, mens den yngste af de to sigtes for at have begået selve drabet sammen med en uidentificeret medgerningsmand.