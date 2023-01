Mand dræbt i ulykke med lastbil og bil på Bornholm

Den 34-årige mands pårørende er blevet underrettet om ulykken.

Lastbilchaufføren slap fra sammenstødet med mindre skader, oplyser politiets kommunikationsafdeling.

Hvad der nærmere skete, kan politiet endnu ikke sige noget om.

En bilinspektør er blevet tilkaldt, og vedkommende skal onsdag se nærmere på ulykkesstedet for at forsøge at kortlægge, hvad der førte til dødsulykken.

Det er kutyme, at bilinspektører tilkaldes, når der er tale om alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.