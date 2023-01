Politi anholder flere i stor narkosag og gør stort fund

De to mænd er blevet sigtet for at have medvirket til handel med store mængder kokain samt for besiddelse af en automatriffel. Kvinden er sigtet for handel med store mængder amfetamin.

Politiet oplyser ikke, hvor store mængder narko der er tale om.

Men det fortæller, at man ved ransagning af adresser har konfiskeret store mængder hård narkotika og et større pengebeløb. Beløbet sættes der heller ikke en størrelse på.

Anholdelserne er del af et større sagskompleks om organiseret narkohandel, der har tråde til udlandet.