Reaktionerne har været kraftige og følelsesladede siden partistifteren af Stram Kurs, Rasmus Paludan, lørdag satte ild til muslimernes hellige bog, Koranen, tæt på den tyrkiske ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm.

Til Jyllands-Posten forklarer Rasmus Paludan, at hans hensigt hverken har været eller er at hindre Sverige et medlemskab af Nato – som han i øvrigt kalder en god idé.

Derimod tog han lørdag den 21. januar på en endagstur til Sverige som en reaktion på en episode, der udspillede sig tidligere i januar, hvor en dukke, der skulle forestille Recep Tayyip Erdoğan, blev hængt op i benene foran rådhuset i Stockholm.