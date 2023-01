Der mødte en kvinde på en gåtur et ganske usædvanligt syn, da hun mandag samlede rav ved Saltum Strand i Nordjylland.

Her var nemlig skyllet en ifølge Nordsøen Oceanarium ualmindelig stor, død klumpfisk i land på stranden.

Det skriver Nordsøen Oceanarium på sin hjemmeside.

»Dette eksemplar er i virkelig god stand, hvilket betyder, at vi har mulighed for at få mange spændende data, såsom vægt, længde, køn og indre organers tilstand,« siger biolog Annika Thomsen.