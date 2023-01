20-årig mand dræbt efter påkørsel af bakkende lastbil

Vejen er blevet spærret i forbindelse med ulykken. Kort før klokken 22.30 mandag aften skriver politiet på Twitter, at vejen fortsat er lukket.

Det er almindelig praksis, at politiet afspærrer stedet, hvor der er sket en trafikulykke for derefter typisk at tilkalde en bilinspektør.

Bilinspektøren skal indsamle dokumentation, som kan fastlægge forskellige omstændigheder ved ulykken.

Politiet skriver ikke på Twitter, hvornår det forventer at være færdig på ulykkesstedet.