Niels Tønning, som er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, siger til B.T., at Forsvaret længe har haft behov for pengene.

Men han tilføjer, at de penge ikke skal komme på bekostning af danske lønmodtageres frihed.

I et skriftligt svar til B.T. skriver forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at han er opmærksom på, at forslaget om at afskaffe store bededag ikke er populært.

Men han tilføjer, at han tror, at danskerne forstår, at det kommer med en pris, at Forsvaret skal oprustes, skriver B.T.

Forslaget om at sløje store bededag står i regeringsgrundlaget.

Det har fået kritik fra både fagbevægelsen, Folketingets opposition og folkekirken.