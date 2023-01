Politi: 68-årig mand nær Langå døde ikke af kriminel handling

- Den retsmedicinske undersøgelse af den afdøde 68-årige blev foretaget mandag. Undersøgelsen viste ingen tegn på, at den afdøde skulle have været udsat for en forbrydelse.

- På baggrund af de retsmedicinske undersøgelser og resultatet af de efterforskningsskridt, som politiet har foretaget, er der altså ikke noget, der tyder på, at der er sket en kriminel handling, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Dødsfaldet er sket på en adresse i Blomsterparken i Stevnstrup, og søndag beskrev politiet dødsfaldet som ”mistænkeligt” på Twitter.