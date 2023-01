Han var ifølge avisen en af landets førende obstetrikere.

- Vi har mistet en højt skattet kollega, en ildsjæl, et stort menneske og et lægefagligt forbillede, skriver Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi i en udtalelse på sin hjemmeside.

Morten Hedegaard sov ifølge Politiken ind torsdag 19. januar i en alder af 62 år efter flere års kræftsygdom.

I 2016 sagde han sit job op som klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling, på grund af hvad han selv beskrev som dårlige arbejdsbetingelser.