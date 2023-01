2022 bød på en enkelt sigtelse for tildækning af ansigtet

Men det kommer altså ikke til at ske under den nye SVM-regering, siger Kasper Sand Kjær.

Spørgsmål: Men er det ikke en lidt ligegyldig lov, hvis den så sjældent kommer i brug?

- Det kan jo også være et udtryk for, at loven virker, og at man ikke tildækker sig i det offentlige rum. Det var jo intentionen med det.

- Intentionen var ikke nødvendigvis, at der skulle føres en masse sager, men at sende det meget klare signal og etablere det som en fælles regel i det offentlige rum, at når vi færdes blandt hinanden, skal vi kunne se og interagere med hinanden.

- Vores udgangspunkt er, at det forbud står ved magt. Det gør det jo, fordi det i virkeligheden er udansk at gå rundt i det offentlige rum og være tildækket, sådan at man ikke kan kommunikere og interagere, siger Kasper Sand Kjær.