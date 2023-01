Det begyndte for alvor, da den værste panik havde lagt sig under coronakrisen, og oppositionen igen begyndte at kritisere S-regeringen.

Den talte ikke kun om, at regeringen traf forkerte beslutninger, men også om, at regeringen – og i særdeleshed statsminister Mette Frederiksen – var magtfuldkommen.

Siden er det, som om at ordet har sat sig fast i den politiske debat. Det var anklager om magtfuldkommenhed, der fik De Radikale til at trække støtten til S-regeringen og udløse et folketingsvalg sidste efterår, og knap nok er den nye SVM-regering begyndt at bestemme, før også den beskyldes for netop at være magtfuldkommen.