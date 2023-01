Postnord dropper at udlevere pakker i 200 steder i Danmark

Det »har medført faldende pakkemængde og hermed behov for at tilpasse antallet af udleveringssteder,« skrev Postnord ifølge DR i det brev, som virksomheden har sendt ud til de 200 butiksejere, der frem over ikke kommer til at levere Postnord-pakker over disken.

»Vi er jo også en forretning i Postnord. Og hvis der ikke er så stor efterspørgsel fra kunderne, så er vi også nødt til at tilpasse vores forretning,« siger Helle Nielsen, der også er ansvarlig for Retail i Danmark til DR.

Det har ikke været muligt for DR at få opklaret præcist, hvor de 200 butikker, der skæres fra, er placeret.