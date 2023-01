PFAS-stoffer er fundet i økologiske æg: Børn er i særlig risiko

PFAS eller per- og polyfluorerede forbindelse er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne ødelægge immunforsvaret.

Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

Der findes tusindvis af forskellige PFAS-forbindelser.

Kilde: Miljøstyrelsen