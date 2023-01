Politiet vil mandag aften kl. 19.30 afholde et borgermøde i Vejrumbro Forsamlingshus, hvor borgerne kan blive orienteret om sagen.

54-årig dræbt

Københavns Politi modtog søndag aften ved 18-30-tiden en anmeldelse om et særdeles groft overfald ved Dragør Fort. Overfaldet kostede en 54-årig mand livet. Ifølge politiet blev han stukket flere gange med en kniv.

Mandag oplyser politiet, at to personer, en 36-årig mand og en 31-årig mand, er blevet anholdt i forbindelse med sagen. De vil mandag blive fremstillet i grundlovsforhør.

»Vi mener, at de to personer har en forbindelse til drabet, men det er for tidligt at sige, hvorvidt de er identiske med de to personer, som overfaldt den 54-årige. Vores umiddelbare efterforskning viser, at den 54-årige ikke har været et tilfældigt udset offer, men vi efterforsker bredt, og det er også for tidligt at lægge os fast på et motiv,« siger politiinspektør Dannie Rise i en pressemeddelelse..