PET nægter at destruere forfatters dagbøger

Helt i tråd med reglerne i retsplejeloven tilbageleverede PET dagbøgerne, der ifølge Dansk Forfatterforening fylder cirka 1400 almindelige bogsider.

Men PET fortalte ikke Arne Herløv Petersen hele historien. Nemlig at der var taget en kopi.

Først mange år senere blev forfatteren klar over kopiens eksistens.

I en beretning fra den såkaldte PET-kommission kunne han og andre i 2009 nemlig læse citater fra dagbøgerne.

Klager til Justitsministeriet, PET og Folketingets Ombudsmand gav ikke det resultat, han ønskede.

Dog blev han informeret om, at kopierne var blevet overdraget til Rigsarkivet. Men også her blev hans ønske om destruktion afvist.

Sagen er blevet henvist fra byretten til landsretten. Det skyldes, at den anses for at være principiel.