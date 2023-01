Trods mål holdes kvælstofudledninger på konstant niveau

Stiig Markager siger også, at udledningerne har været ”nogenlunde konstante” siden 2011.

Ifølge avisen vaskes kvælstoffet, der primært kommer fra gødning og gylle på landbrugets marker, ud i havet gennem regn, åre og vandløb. Det medfører algeopblomstring, uklart vand, iltsvind samt at de havlevende væsner dør.

Det er landbruget, hvor hele reduceringen skal findes. Nærmere bestemt skal sektoren reducere sin udledning med 44 procent. Men ifølge Stiig Markager er det ikke muligt med de nuværende tiltag.

- Den eneste mulighed er at omlægge fra intensiv dyrkning til natur eller ekstensive dyrkningsformer som vedvarende græs, siger han til Information.

Avisen har også taget kontakt til miljøminister Magnus Heunicke (S). Han siger i et skriftligt svar, at ”de nye tal viser, at der stadig ligger en stor opgave forude”, og at ”udviklingen ikke er tilfredsstillende”.