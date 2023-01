Hver tredje ph.d.-studerende snyder med medforfatter

Mads Paludan Goddiksen tilføjer, at det også kan have den konsekvens, at de studerende får dårligere vejledning og mindre anerkendelse for deres arbejde.

Studiet baserer sig på et spørgeskema, som er blevet sendt bredt ud til ph.d.-studerende i ni europæiske lande.

Seks procent af de adspurgte har svaret. Den lave svarprocent kan betyde, at antallet er en smule overestimeret, fortæller Mads Paludan Goddiksen.

Det skyldes, at dem, der vælger at besvare spørgeskemaet, kan have en grund til at svare.

Ifølge Videnskab.dk bekymrer studiets resultat uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M).

- Ministeriet er ved at undersøge mulighederne for at blive klogere på denne her problemstilling og undersøge den nærmere. Det er der uden tvivl brug for, skriver hun i en mail til mediet.

427 danske ph.d.-studerende har besvaret spørgeskemaet.

Af dem svarede 30 procent, at de har skrevet en gæsteforfatter på en artikel.