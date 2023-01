DSB har betalt 24 millioner tilbage til pendlere for forsinkelser

Man kan tilmelde sig rejsetidsgarantien for pendlere, hvis man rejser på et pendlerkort, et ungdomskort eller et erhvervskort, der gælder i mindst 30 dage.

Det er DSB’s mål, at toget ikke skal være mere end tre minutter forsinket i mindst 87,4 procent af tilfældene. Hvis togene på den strækning, man pendler på, er forsinket oftere, kan man få kompensation.

I 2022 kom de rejsende ifølge Berlingske frem til tiden 94,2 procent af gangene, hvis de tog et S-tog. Det samme gjorde sig gældende for 73,3 procent af dem, der rejste med et fjern- eller regionaltog.