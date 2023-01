54-årig mand afgået ved døden efter overfald

Senere kunne politiet oplyse, at man var til stede på grund af et overfald på en person. Det viste sig at være på den 54-årige mand.

Politiet er søndag aften omkring klokken 20.45 fortsat på stedet.

Man efterforsker i øjeblikket bredt, og har ikke yderligere at oplyse om de nærmere omstændigheder for nu, fortæller politiet til Ritzau.

De pårørerende er blevet underrettet.