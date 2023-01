Betegnelsen bruges i de tilfælde, hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, og hvor det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at afgøre, hvad der er sket.

I meddelelsen på Twitter oplyser politiet søndag aften, at der er tale om en mand.

I et senere opslag lyder det ved 20-tiden, at der skal foretages ”en række efterforskningsskridt”, og at der kommer til at gå nogen tid, før der kan frigives yderligere oplysninger.

Østjyllands Politi fortæller, at de pårørende er blevet underrettet.