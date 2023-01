I Rigspolitiet siger en centerchef, at man ved at lade de nye biler køre både i Vestjylland og i København håber på at kunne høste vigtige erfaringer.

- Der er stor forskel på kørselsbehovet i de forskellige kredse. I nogle kredse tilbagelægger patruljevognene mange kilometer hver dag, hvorimod man i andre kører noget mindre, siger Jens Yndgaard i pressemeddelelsen.

Vest- og Midtjyllands Politi får stillet to elbiler til rådighed. Det samme gør Østjyllands Politi og Københavns Vestegns Politi. I Københavns Politi skal fire elbiler ud på gaderne.