Tre uden for livsfare efter alvorligt frontalt sammenstød

Tre personer er kommet alvorligt til skade i et frontalt sammenstød på Amtsvejen, der går mellem Hundested og Frederiksværk i Nordsjælland.

Det oplyser Jakob Tofte, som er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet er stadig i gang med arbejdet på Amtsvejen, hvor uheldet skete.

Tofte oplyser, at bilerne er så beskadiget, at der formentlig skal en kran til at flytte dem.